به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،آیین افتتاح نمایشگاه اسوه بسیج با حضور سرهنگ پاسدار الیاس گل محمدزاده جانشین فرماندهی سپاه عاشورا، فرماندهان حوزه‌های مقاومت و جمعی از بسیجیان فعال در سالن ورزشی وحدت اسکو برگزار شد.

این نمایشگاه به مدت سه روز میزبان عموم مردم، مسئولان و خانواده‌های بسیجی خواهد بود تا از نزدیک با عملکردها، طرح‌های نوآورانه و دستاورد‌های ملموس رده‌های برتر و نمونه بسیج در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی آشنا شوند.

سرهنگ گل محمدزاده جانشین فرماندهی سپاه عاشورا در حاشیه این مراسم با تقدیر از زحمات بسیجیان، اظهار داشت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصتی ارزشمند برای تبیین نقش و تاثیر بسیج در متن جامعه و الگوسازی از ظرفیت‌های خالص و مردمی است.

وی افزود: بسیج با استقرار در مساجد و محلات، بازوی پرتوان نظام و انقلاب اسلامی در اجرای سیاست‌ها و خدمت‌رسانی به مردم بوده است و این نمایشگاه جلوه‌ای از آن عزم راسخ و عمل جهادی است.