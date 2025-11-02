پخش زنده
بخشی از جاده سخت گذر کفمه اندیکا آسفالت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار اندیکا گفت: محرومیت زدایی از منطقه کمفه با چندین روستا و کانون عشایری از جمله برنامههای در دستور کار این شهرستان میباشد که در همین راستا ۲ کیلومتر از این محور سخت گذر بهسازی و آسفالت شد.
حسین کیانی با اشاره به اینکه این طرح با اعتباری حدود ۶ میلیارد تومان انجام شده است، ادامه داد: زیرسازی، آسفالت و ابنیه فنی یک کیلومتر دیگر این مسیر نیز توسط راهداری در حال اجراست و در تلاش هستیم تا قبل از بارندگیهای زمستانه به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: با اهتمام استاندار خوزستان و پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی این طرحها تامین اعتبار شدهاند و فازهای بعدی این جاده نیز در دستور بررسی و مطالعه قرار دارد.