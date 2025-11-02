مراسم رونمایی از پوستر یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولان و فعالان فرهنگی در سردشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دبیر جشنواره و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت در این مراسم گفت:سردشت در روز‌های ۱۱ تا ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ میزبان یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران خواهد بود؛ جشنواره‌ای که با هدف پاسداشت و گسترش موسیقی فولکلور و بومی ایران برگزار می‌شود.

حسن حسن‌زاده افزود: این جشنواره در دو بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار می‌شود و هنرمندان موسیقی نواحی از سراسر کشور در آن حضور خواهند داشت.

حسن‌زاده افزود: مهلت ارسال آثار تا ۲۰ آبان‌ماه تعیین شده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه معرفی‌شده در فراخوان، آثار خود را ارسال کنند.

این جشنواره به همت مؤسسه فرهنگی و هنری شارو، انجمن موسیقی سردشت و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت و با حمایت نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی و با همکاری فرمانداری، شهرداری برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این جشنواره، تقویت و ترویج موسیقی نواحی، ارج‌گذاری به تلاش هنرمندان بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان سردشت عنوان شده است.