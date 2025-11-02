به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی اردستان از پیش‌بینی برداشت پنج هزار تن انار از ۳۵۰ هکتار باغ‌های این شهرستان خبر داد و گفت: این محصول علاوه بر تأمین نیاز خانوارها، به سایر استان‌ها صادر و بخشی نیز برای تولید رب انار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محمدامینی با اشاره به وجود ۳۵۰ هکتار باغ انار در این شهرستان افزود: با توجه به وضعیت درختان و آبیاری کافی و به موقع زمین‌های زیر کشت، پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار به طور میانگین ۱۲ تا ۱۶ تن انار برداشت شود.

وی اضافه کرد: برداشت انار از اواخر مهر آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود پنج هزار تن انار از باغ‌های شهرستان اردستان برداشت شود.

امینی گفت: انار اردستان از انواع محلی، سبزه، گلو باریک، نادری، آب دندان، من شاء، پوست سفید مهابادی، خاتونی، شلغمی، رباب شیراز، ملس ساوه، پوست قرمز و دانه سیاه است که بیشتر آنها در بازار اصفهان و تهران به فروش می‌رسد.