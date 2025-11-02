پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه در آیین تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه نجف سپاه پاسداران گفت: سپاه ستون استوار امنیت و آرامش کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی امروز در آئین تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه منطقهای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه پاسداران که با حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه برگزار شد، با گرامیداشت فرارسیدن سیزدهم آبان، این روز را نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سلطهطلبی و استکبار جهانی دانست.
وی با بیان اینکه سیزدهم آبان یادآور لحظهای است که فریاد استقلال ملت ایران از مرزها گذشت افزود: ملت ایران در این روز تاریخی نشان داد هرگز در برابر ظلم سر خم نخواهد کرد.
استاندار کرمانشاه افزود: ۱۳ آبان تنها یک تاریخ در تقویم نیست، بلکه جلوهای از بصیرت، ایمان و اعتماد به وعده الهی در برابر قدرتهای پوشالی دنیاست.
حبیبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه والا و مردمی سپاه پاسداران گفت: سپاه ستون استوار انقلاب اسلامی است که با ایثار بهترینهای خود، امنیت، آرامش و توسعه کشور را تضمین کرده و مسیر پیشرفت ایران را با صداقت و اخلاص هموار ساخته است.
وی افزود: این نهاد ولایی و مردمی، نهتنها حافظ مرزها و پاسدار امنیت ملی است، بلکه چراغ امید مردم در روزهای سخت است.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: امروز نیز در امتداد همان مسیر، یاد جنگ دوازدهروزه و رشادتهای سرداران بزرگی، چون سردار سلامی، سردار رشید، سردار باقری و دیگر مجاهدان واقعی خدا، یادآور آن روحیه ایثار و وفاداری است که زیربنای اقتدار و عزت ایران اسلامی را ساخته است.
حبیبی در ادامه با قدردانی از خدمات ارزشمند سردار سرتیپ پاسدار محمدنظر عظیمی گفت: امنیت و آرامش امروز کرمانشاه و غرب کشور مرهون ایمان، درایت و مجاهدت مردانی، چون سردار عظیمی است که با مردمداری، تواضع و مدیریت جهادی، میراثی ماندگار از خود بر جای گذاشتند.
وی در پایان این آیین، ضمن قدردانی از سالها مجاهدت و خدمت صادقانهی سردار عظیمی، به سردار محسن کریمی، فرمانده جدید قرارگاه منطقهای نجف اشرف غرب کشور نیروی زمینی سپاه پاسداران خیرمقدم گفت و برای ایشان در مسیر مسئولیت خطیر پیشرو آرزوی توفیق روزافزون کرد.