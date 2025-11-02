به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمود درویشی فرماندار بویین میاندشت در جلسه شورای حفاظت از منابع آب با اشاره به تدام خشکسالی و اینکه ازابتدای فصل پاییز تاکنون هیچ گونه بارشی در منطقه رخ نداده گفت: بیش از ۹۰ درصد از منابع آبی شهرستان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که ضروری است ضمن رعایت الگوی کشت، کشت‌های کم آب بر جایگزین دیگر محصولات شود.

داود باتوانی مدیر آب وفاضلاب هم با اشاره به اینکه طی یکسال گذشته آبرسانی سیار یک روز هم قطع نشده است گفت: در حال حاضر ۱۱ روستای شهرستان باتانکر آبرسانی می‌شوند و می‌طلبد موضوع تامین آب از منابع پایدار سریعتر اجرایی شود.

حسن جوکاری مدیر امور منابع آب بویین میاندشت هم در این نشست گفت:در شهرستان ۲۵۵ حلقه چاه آب دارای مجوز وجود دارد که ۱۹۰ حلقه آن مربوط به بخش کشاورزی است و علاوه براین ۱۳۰ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان شناسایی شده است.