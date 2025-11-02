پخش زنده
مسئول تعاون روستایی حمیدیه گفت: بیش از ۶۱ هزار کیسه آرد مورد نیاز نانواییها و روستائیان در نیمه نخست امسال در این شهرستان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، توفیق عبیات گفت: بعد از اتمام خرید و صادرات دو محصول استراتژیک گندم و کلزا در شهرستان، مهمترین فعالیتهای تعاون روستایی مربوط به تامین و توزیع سایر نهادههای کشاورزی و اقلام ضروری مردم میشود.
وی ادامه داد: از این رو در ۲ شرکت اقتصاد و آفاق موفق به خرید ۱۲۵ تن بذر گندم شدهایم که تا کنون ۲۵ تن آن توزیع و با آغاز فصل کشت مابقی این بذر تامین شده توزیع خواهد شد، همچنین ۳۸۰ کیلو بذر کلزا توسط شرکت اقتصاد تامین و توزیع شده است.
عبیات تصریح کرد: یکی دیگر از فعالیتهای ما در همین راستا تامین انواع کود بوده است که دو شرکت فوق توانستهاند ۸۰۰ تن کود را تامین و ۲۵۰ تن آن را توزیع نمایند.
مسئول تعاون روستایی حمیدیه اظهار داشت: توزیع اقلام معیشتی مردم از قبیل برنج و روغن از دیگر فعالیتهایی بوده است که در شش ماهه نخست سال جاری به سرانجام رسیده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به افتتاح یک واحد روستابازار در این شهرستان گفت: ایجاد روستابازارها با نگاه تقویت سبد معیشتی و اقتصادی مردم شکل گرفتهاند، از این رو تعاون روستایی حمیدیه با راه اندازی یک واحد روستابازار گام مهمی را در راستای تقویت سبد اقتصادی و معیشتی مردم برداشته است.
عبیات افزود: یکی دیگر از فعالیتهای ما تامین و توزیع آرد مورد نیاز نانواییها و خام پزهای روستایی بوده است، از این رو به صورت ماهیانه ۱۰ هزار و ۲۱۰ کیسه و در ۶ ماهه ۶۱ هزار و ۲۶۰ کیسه آرد توسط شبکه تعاون روستایی حمیدیه توزیع صورت گرفته است.