سومین دوره مسابقات سنگ نوردی طبیعت قهرمانی کشور در ارتفاعات روستای انجدان از توابع شهرستان اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسابقات سنگ نوردی طبیعت قهرمانی کشور در ارتفاعات روستای انجدان برگزار شد.
رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور به خبرگزاری صداوسیما گفت: ۲۰ سنگ نورد از شش استان کشور در قالب ۱۰ تیم در این دوره از رقابتها حضور داشتند.
رضا زارعی افزود: ورزشکاران با صعود از مسیرهای ۲۵ متری مشخص شده با هم رقابت کردند و وجود دیواره هامتعدد و مسیرهای دشوار در قله رشته کوه روستای انجدان بر جذابیت این دوره از رقابتها افزوده است.
مسابقات سنگ نوردی طبیعت قهرمانی کشور پیش از این دو دوره برگزار شده بود و روستای تاریخی انجدان از توابع شهرستان اراک میزبان سومین دوره این مسابقات بود.