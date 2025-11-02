رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل گفت: در ۶ ماهه‌ اول این سال، ۳۵ هزار و ۵۶۳ فقره پرونده وارد شورای حل اختلاف شده که از این میان، ۱۹ هزار و ۳۰۱ پرونده با صلح و سازش مختومه شده است.

۱۹ هزار پرونده قضایی در اردبیل منجر به صلح و سازش شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حجت الاسلام سید حسین علوی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت سالروز تأسیس شورای حل اختلاف کشور برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۵ هزار و ۸۵۰ فقره پرونده وارد شورا‌های حل اختلاف استان اردبیل شده است. همچنین در همین سال، ۱۰۷ هزار پرونده در این شورا‌ها مختومه اعلام شد.

وی افزود: از میان پرونده‌های یادشده، حدود ۹۱ هزار پرونده قابلیت صلح و سازش داشته‌اند که از این تعداد، ۴۵ هزار و ۷۱۶ پرونده با تلاش اعضای شورا منجر به سازش گردیده که میزان صلح ۵۰ درصدی در پرونده‌ها را نشان می‌دهد.

رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل تصریح کرد: طبق قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، برخی از پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف از حیطهٔ وظایف این شورا‌ها خارج شده است؛ از جمله پرونده‌های مربوط به حصر وراثت، تأمین دلیل و تصادف‌های منجر به جرح. بر همین اساس از سال ۱۴۰۴، آمار ورودی پرونده‌ها به شورا کاهش محسوسی داشته است.

حجت‌الاسلام علوی با اشاره به آمار‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیان کرد: در ۶ ماهه اول این سال، ۳۵ هزار و ۵۶۳ فقره پرونده وارد شورای حل اختلاف شده که از این میان، ۱۹ هزار و ۳۰۱ پرونده با صلح و سازش مختومه گردیده است؛ بدین‌ترتیب میزان صلح و سازش در این دوره ۵۳ درصد بوده است.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ نیز برای ۱۱ فقره پرونده قتل با تلاش اعضای هیأت جهادی «بخشایش»، رضایت از اولیای دم اخذ شد. همچنین تا کنون در سال ۱۴۰۴، ۳ فقره پرونده قتل نیز منجر به رضایت و صلح و سازش شده است.

حجت‌الاسلام علوی از فعال بودن نهاد داوری در سطح استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۴۵ داور در استان اردبیل فعالیت دارند که از این تعداد، ۱۱ داور در حوزه خانواده و ۳۴ داور در امور عمومی به صورت حرفه‌ای مشغول به کار هستند. پرونده‌هایی که شرایط داوری دارند به این افراد جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.

وی در پایان افزود: در استان اردبیل ۱۲ هیئت صلح‌یاری محلی در سطح محلات و مساجد مستقر هستند که تاکنون از مجموع ۳۰۰ پرونده ارجایی، ۴۰ پرونده را با صلح و سازش مختومه کرده‌اند.