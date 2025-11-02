به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین گفت: در راستای الگوی کشت و جایگزینی زراعت‌هایی با مصرف آب کمتر با زراعت‌های پرمصرف از نظر میزان آب و هم چنین تأمین کنجاله جهت علوفه دام و طیور، کشت سویا در سطح ۱۵۰ هکتار از مزارع زارعین منطقه آزادی اندیمشک صورت گرفت که عملکرد بسیار خوبی نیز به همراه داشته است.

وی اظهار داشت: تثبیت ازت در غده‌های زیر زمینی، کاهش مصرف کود‌های شیمیایی و کاهش واردات کنجاله از خارج از کشور از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

آفرین تصریح کرد:کشت سویا براساس آزمایش‌های مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و هم چنین آزمایش‌های صورت گرفته در مزارع زارعین استان طی سال‌های گذشته با شرایط آب و هوایی استان سازگاری داشته و تاکنون میزان عملکرد مزارع نیز مطلوب بوده است.

وی ادامه داد: از آنجا که میزان پروتئین کنجاله سویا ۴۴ تا ۵۰ درصد است، می‌تواند به عنوان یک مکمل پروتئینی در تغذیه دام و طیور بکار رود.

مدیر جهادکشاورزی اندیمشک اعلام کرد: پیش بینی میشود از این میزان سطح، به طور میانگین از هر هکتار بیش از ۲.۵ تن محصول برداشت شود.