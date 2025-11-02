پخش زنده
عضو کمیسیون شهر هوشمند یزد، از راهاندازی دستیار هوش مصنوعی در شهرداری یزد خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خامسی از راهاندازی دستیار هوش مصنوعی در شهرداری یزد خبر داد و گفت: «در همین راستا کمیته هوش مصنوعی با هدف ایجاد زیرساختهای هوش مصنوعی ذیل کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشهای شورای اسلامی شهر تشکیل شده است.»
خامسی درباره طرح دستیار هوش مصنوعی افزود: «در گام نخست، با بهرهگیری از زیرساخت فرآیند ساز و هوش یکپارچه مصنوعی، امکان طراحی و راهاندازی دستیارهای هوشمند در تمامی حوزههای شهرداری فراهم شده است.»
وی هدف از اجرای این طرح را کمک به مدیران شهری برای تصمیم گیری درست از طریق هوش مصنوعی، تسریع در انجام امور، افزایش دقت و شفافیت و حرکت بهسوی شهرداری دادهمحور و هوشمند عنوان کرد.
خامسی تصریح کرد: «دستیارهای هوشمند به تدریج در حوزههای بودجه و اعتبارات، منابع انسانی، شهرسازی، شورای اسلامی شهر، حسابداری، حقوقی، پسماند و سامانه ۱۳۷ توسعه خواهند یافت.»
وی افزود: «پس از نهایی شدن طرح، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد دستیاران هوشمند بر بستر زیرساخت هوش مصنوعی، بخشهای مختلف این طرح به تدریج به مرحله عملیاتی خواهد رسید.»
خامسی در پایان با تأکید بر نوآوری این طرح در کشور گفت: راهاندازی دستیارهای هوشمند در یزد برای اولین بار با محوریت مشاور امور فناوری اطلاعات، شهر هوشمند و هوش مصنوعی، کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها و سازمان فاوا انجام شده و گامی مؤثر در تحقق مدیریت شهری هوشمند، بهبود تصمیمگیریهای مبتنی بر داده و ارتقای کیفیت خدمات شهری برای شهروندان است.