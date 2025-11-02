پخش زنده
شانزدهمین نمایشگاه نانو و نخستین نمایشگاه فرایران از صبح امروز به طور رسمی در محل نمایشگاه بین المللی تهران گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در مراسم آغاز به کار شانزدهمین نمایشگاه نانو و نخستین نمایشگاه فرایران حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و عماد احمدوند، دبیر ستاد نانو و میکرو معاونت علمی ریاست جمهوری حضور داشتند.
نمایشگاه نانو به عنوان بزرگترین رویداد سالانه فناورانه کشور در عرصه فناوریهای نانو و میکرو، فرصتی کمنظیر برای آشنایی و درک عینی از مسیر تحول علمی و صنعتی ایران در طول دو دهه اخیر در این حوزه محسوب میشود.
در حال حاضر، ۴۰۰ شرکت فعال در حوزه نانوفناوری در ایران مشغول به فعالیت هستند که نقش مهمی در توسعه فناوریهای نوین و ارتقای توان رقابتی کشور ایفا میکنند.
این شرکتها با تمرکز بر تحقیق، تولید و تجاریسازی محصولات مبتنی بر نانو، سهم قابل توجهی در ارتقای جایگاه ایران در عرصه بینالمللی علم و فناوری داشتهاند و توانستهاند دستاوردهایی در زمینههای مختلفی مانند پزشکی، مواد پیشرفته، انرژی و محیط زیست به ثبت برسانند.
این نمایشگاه به طور ویژه به معرفی نوآوریها و فناوریهای پیشرفته در حوزههای مختلفی، چون صنعت، پزشکی، کشاورزی، انرژی، محیطزیست، عمران، حملونقل، نساجی و تجهیزات پیشرفته میپردازد.
در کنار بخشهای نمایشگاهی، نشستهای تخصصی متعددی با حضور فناوران، پژوهشگران، سرمایهگذاران و صنایع با هدف انتقال دانش و فناوری، شناسایی نیازهای بازار و ایجاد ارتباطات بینالمللی برگزار میشود.
نمایشگاه نانو در طول پانزده دوره پیشین، بستری مؤثر برای همافزایی میان بازیگران زیستبوم علم و فناوری کشور بوده است. از نخستین دوره تا امروز، بیش از هزار شرکت و مؤسسه فناور در این رویداد شرکت کردهاند و صدها محصول نانویی بهصورت رسمی معرفی و تجاریسازی شدهاند.
شانزدهمین نمایشگاه نانو با حضور بیش از ۱۵۰ مجموعه فناور در محل سالن خلیج فارس و همچنین نخستین نمایشگاه فر ایران با میزبانی ۸۰ محصول دانش بنیان و فناورانه کشورمان در محل سالن ملل نمایشگاه بین المللی تهران از ۱۱ تا ۱۴ آبان ۱۴۰۴ میزبان بازدیدکنندگان به خصوص دانشجویان و پژوهشگران و سرمایه گذاران خواهد بود.