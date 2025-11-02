مادر شهیدان ابوالفضل و عبدالله عباسی پس از تحمل سال‌ها رنج فراق فرزندانش، به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حاجیه خانم فاطمه رزاقی در ۸۹ سالگی به علت کهولت به دیار باقی شتافت.

آیین تشییع و خاکسپاری مادر شهیدان ابوالفضل و عبدالله عباسی از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه امروز از کاشان به سمت مشهد اردهال و سپس در زادگاهش روستای نَشَلج و مراسم ترحیم مرحومه حاجیه خانم فاطمه رزاقی نیز امشب بعد از نماز مغرب و عشا در روستای نَشَلج برگزار می‌شود.

شهید ابوالفضل عباسی در سال ۱۳۶۵ در منطقه خلیج فارس بر اثر اصابت ترکش به و شهید عبدالله عباسی نیز در بیست و چهارم دی ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسیدند و پیکرشان در حسینیه حضرت امام حسن (ع) در زادگاهشان در روستای نَشَلج به خاک سپرده شد.