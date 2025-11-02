رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: به ۴۰۱ تن از تجار زیان دیده در حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس، هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی در نشست پیگیری این موضوع افزود: حدود ۴۱ درصد از خسارات بیمه‌های باربری تجار پرداخت شده، و دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از خسارات احتمالی نیز باقی مانده است.

وی گفت: شرکت بیمه معلم نیز ۱۲۰ میلیارد تومان خسارت به هزار و ۴۶۹ کانتینر خالی که به طور کامل از بین رفته بودند، پرداخت کرده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: تاکنون سه هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان، به بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تن از خسارت دیدگان حادثه تلخ بندر شهید رجایی پرداخت شده است.

مجتبی قهرمانی گفت: این خسارات به خانواده متوفیان، مصدومان، صاحبان خودرو‌ها و تجّار پرداخت شده است.