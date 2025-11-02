به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب زلقی گفت: نصب پایه‌های گالوانیزه و ایجاد برج نوری سیستم روشنایی، نورپرداری کامل آرامگاه یعقوب‌لیث صفاری و محیط پیرامون این بنا، همچنین ایحاد روشنایی ساختمان اداری و اطراف آرامگاه به شکل اساسی انجام شده است.

وی افزود: نصب سیستم دوربین مدار بسته روی پایه‌های گالوانیزه و همچنین در همه محدوده‌های یادشده همراه با ایجاد فیبر نوری از دیگر اقدامات اساسی و بسیار مهم با هدف کنترل فیزیکی و حفاظت محوطه است.

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی گندی‌شاپور و ایوان کرخه خاطر نشان کرد: همچنین این پایگاه به‌منظور حفاظت و کنترل فیزیکی محوطه و محیط پیرامون آرامگاه و پایگاه، به تهیه و نصب اتاقک نگهبانی در ورودی پایگاه اقدام کرده است.

زلقی با اشاره به اینکه با همکاری خیران، ایجاد زیرساخت کامل لوله‌گذاری و تأمین آب شرب پایدار و توسعه فضای سبز محوطه ۱۰ هکناری آرامگاه یعقوب لیث‌صفاری به طور اساسی و پایدار انجام شده است، گفت: همچنین توسعه و ایجاد مبلمان محیطی با نصب بیش از ۳۰ عدد صندلی، نیمکت استراحت‌گاهی و گلدان و سطل زباله با طرح سنتی در محوطه و محیط پیرامونی آرامگاه یعقوب لیث صفاری انجام شده است.

وی به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری اشاره کرد و گفت: در این حوزه، اقدامات بسیار ارزنده‌ای شامل ساماندهی و بهسازی کامل پل‌ها و راه‌های دسترسی به محوطه، سازه‌های آبی و بنای آرامگاه یعقوب لیث صفاری صورت پذیرفته است. همچنین ایجاد پارکینگ بزرگ (یک هکتاری) در ورودی محیط پیرامون آرامگاه با هدف ایحاد نظم و امنیت گردشگران در دستورکار قرار گرفت و هم اکنون قابل استفاده برای گردشگران است.

شهر باستانی گندی‌شاپور با وسعت بیش از یک هزار هکتار در ۱۰ کیلومتری شهر دزفول و در مجاورت شهر جدید جندی‌شاپور واقع است. آثار برجای مانده این شهر در ۲۴ شهریور سال ۱۳۱۰ به شماره ۴۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

نخستین دانشگاه جهان (ثبت در حافظه میراث‌جهانی یونسکو از منظر فرهنگی تولید علم ودانش در آبان ۱۳۹۷) به دستور شاپور اول ساسانی حدود ۱۸۰۰ سال پیش در این شهر که اکنون بقایایی از آن برجا مانده است تأسیس شد.

گندی‌شاپور یکی از مهمترین شهر‌های دوره ساسانی بود که توسط شاهپور یکم ایجاد شد. گندی‌شاپور از همان بدو تأسیس به تدریج به صورت یکی از مراکز علمی و پزشکی جهان آن روز درآمد و بنا بر گفتهٔ تاریخ‌نویسان، شاپور دستور داده بود تعداد زیادی از کُتب طب یونانی را به زبان پهلوی ترجمه و در آن‌جا نگهداری کنند. خسرو انوشیروان در این شهر بیمارستان بزرگی ساخت و بر توسعهٔ دانشکدهٔ پزشکی آن افزود.

آرامگاه یعقوب لیث‌صفاری (احیاء گر زبان فارسی) نیز که درون عرصه تاریخی شهر علمی دانشگاهی گندی‌شاپور واقع شده با شماره ۲۵۵۰ در ۸/۱۰/ ۱۳۷۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.