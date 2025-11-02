پخش زنده
معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه انقلاب اسلامی، ملت ایران را در مسیر پیشرفت و اعتلا قرار داد، گفت: امروز جمهوری اسلامی، حافظ ایران است و نظام ولایت فقیه طی ۴۶ سال گذشته ثابت کرده میتواند یکپارچگی ایران را حفظ کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار جوانی طی سخنانی در دوره توانمندسازی مسئولان و مدیران کانونهای بسیج حقوقدانان سراسر کشور، با اشاره به جنگ تحمیلی ترکیبی دشمن علیه ایران، اظهار کرد: مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، نیازمند جهاد ترکیبی است؛ در جهاد ترکیبی، همه آحاد ملت باید از جایگاه خود به مقابله با دشمن بپردازند.
وی افزود: امروز بهترین راه مبارزه با دشمن، جهادِ خدمت و گره گشایی از مشکلات مردم است که برپایی میزهای خدمت و ارائه مشاورههای رایگان حقوقی به مردم، از آن جمله هستند.
سردار جوانی عنوان کرد: طراحی دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به گونهای بود که با ایجاد خلاً قدرت و زمینهسازی برای حضور مردم در خیابانها، ۴۸ ساعته تهران را فتح کند و نهایتاً ظرف یک هفته بر ایران سلطه پیدا کند.
معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دچار اشتباه محاسباتی شده بود، گفت: عدم همراهی مردم با دشمن، از عوامل اصلی ناکام ماندن او بود.
سردار جوانی ادامه داد: امروز دشمن پس از ناکام ماندن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به این نتیجه رسیده که باید اقدامات و فعالیتهایش را در عرصه جنگ ترکیبی، بیشتر کند.
وی با بیان اینکه همه اقشار ۲۲ گانه بسیج، در زمینه «جهاد تبیین» دارای تکلیف و وظیفه هستند، گفت: در شرایطی که دشمن به دنبال فریب ملت است، اجرای ماموریت جهاد تبیین، مهمترین مسیر برای ناکام گذاشتن دشمن محسوب میشود.
سردار جوانی با بیان اینکه جهاد تبیین، جهادی برای جلوگیری از فریب عمومی است، گفت: جهاد تبیین، جهاد روشنگری، آگاهیبخشی و پاسخ به سوالات و ابهامات است.
وی در ادامه اظهار کرد: امروز برخیها میگویند تنها راه حل مشکلات کشور، مذاکره و توافق با آمریکاست؛ سوال اینجاست، آیا واقعاً مشکلات ما با آمریکا به گونهای است که آنها را میشود با یک توافق حل کرد؟ آمریکا امروز منافع راهبردی خود را در بازگرداندن سلطهاش بر ایران میداند؛ آمریکا به هیچ وجه استقلال، عزت ملی، پیشرفت و تمامیت ارضی ملت ایران را بر نمیتابد.
معاون سیاسی سپاه افزود: یکی از حوزههای اصلی جهاد تبیین، تشریح چرایی دشمنی غرب و آمریکا با ملت ایران است؛ این اشتباه بزرگی است که عدهای بگویند دشمنیهای غرب با ایران، با سیاستهای ما، با تسخیر لانه جاسوسی و با شعارهای مرگ بر آمریکا آغاز شد.
سردار جوانی تصریح کرد: ریشه دشمنی آمریکا با ما در این است که ملت ایران میخواهد خود باشد، دینخواه و عزتطلب باشد و پیشرفت کند. چون دشمن طاغوت، ظالم و ستمگر است، حرکت توحیدی ملت ایران را بر نمیتابد؛ ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که این دشمنی غرب با ملت ایران، سابقه ۴۶ ساله ندارد بلکه سابقه آن به ۲۰۰ سال قبل بر میگردد.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، ملت ایران را در مسیر پیشرفت و اعتلا قرار داد، گفت: امروز جمهوری اسلامی، حافظ ایران است و طی ۴۶ سال گذشته ثابت کرده میتواند یکپارچگی ایران را حفظ کند.
معاون سیاسی سپاه عنوان کرد: تمامی اقدامات ایران در برابر آمریکا طی ۴۶ سال گذشته، واکنشی به دخالتهای متعدد و پرشمار آمریکا در امور کشورمان است.