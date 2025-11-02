به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محسن رازقی گفت: در بهار گذشته منطقه حفاظت شده گلیل وسرانی به دلیل وجود بارش‌های مناسب، مرتع از پوشش گیاهی خوبی برخوردار بود، اما متأسفانه افرادی نا آگاهانه با آتش زدن مراتع درتابستان خسارت سنگینی به این منبع خدادادی در شهرستان وارد کردند.

وی گفت: این اداره جهت بذر پاشی مناطقی که به دلیل آتش‌سوزی بیشتر دچار صدمه در پوشش گیاهی شده بود با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و جوامع محلی اقدام به بذر پاشی نمودند.

وی افزود: اصلاح، احیا و افزایش پوشش گیاهی و تولید علوفه، حفاظت آب و خاک، وارد کردن گونه‌های خوش خوراک به مراتع، جلوگیری از فرسایش و افزایش نفوذپذیری خاک و کاهش روان آب در مرتع از جمله اهداف عملیات بذرپاشی و بذرکاری است.