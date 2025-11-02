به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام روابط‌عمومی شرکت گاز اصفهان، به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز ضلع جنوبی خیابان کاخ سعادت‌آباد غربی، (کوچه‌های شهید دادخواه، شهید حسینی، شهید تصاعدیان، مهر، بن‌بست مهریار و کوچه‌های منتهی به آن)، قسمتی از ضلع شرقی خیابان شیخ صدوق شمالی، (بن‌بست اردیبهشت)، ضلع غربی خیابان شیخ صدوق شمالی (بن‌بست کریمیان، بن‌بست بهزاد، کوچه شهید نورالهی و کوچه‌های منتهی به آن، بن‌بست بهار، بن‌بست اسلامی، بن‌بست تاتار)، تا ابتدای کوچه فدائی فردا دوشنبه ۱۲ آبان از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ خواهد شد.

از مشترکان درخواست می‌شود، در این مدت شیر‌های وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.