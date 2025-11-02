ممنوعیت تجسس در احوال شخصی و خصوصی افراد
رئیس سازمان قضایی مازندران گفت: تجسس، در احوال شخصی وخصوصی افراد ممنوع است اصل بر برائت است تا اینکه اتهام او در مراجع قضایی صالحه اثبات شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ حجت الاسلام زارعی رئیس سازمان قضایی در جمع ضابطان خاص دستگاه قضایی گفت: با مقایسه جایگاه قضات و نقش آنان در صدور رأی برای احقاق حق و برخورد با ظالم، اهمیت ماموریتها در مییابیم که آنها بازوان توانمند دستگاه عدلیه میباشند.
وی بر ضرورت اتقان کار و عاری بودن آن از هرگونه نقص و ایراد در انجام وظایف تأکید کرد.
او در ادامه تصریح کرد: متقن بودن آرا در دستگاه قضایی، معیاری برای سنجش صلاحیت قضات جهت پیشرفت شغلی آنان و مانع ظلم و تعدی به مردم خواهد بود که مایه سرافرازی نظام میباشد.
رئیس سازمان قضایی مازندران تاکید کرد: ماموریتهای ضابطان خاص دستگاه قضایی، باید بر اساس واقعیات، متون دقیق و به دور از احساسات انجام شود.
وی سلامت در کار را شرط لازم برای عاقبت بخیری و پیشرفت عنوان کرد و یادآور شد: کسانی که با راههای نادرست به مقامات بالا میرسند، محکوم به سقوط و رسوایی خواهند بود.
به گفته وی، لازم است ضابطان از سهلانگاری و مماشات در انتصابات بپرهیزند چرا که چنین رفتارهایی موجب آسیب به نظام خواهند شد.
حجت الاسلام زارعی گفت: مباحث حقوقی مربوط به حریم خصوصی و فرمان هشتمادهای امام خمینی (ره)، تجسس، استراق سمع و تفتیش عقاید، مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد، ممنوع میباشد.
وی تنها در دو دسته از جرائم، یعنی موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی و جرائم ذکرشده در بندهای "الف" تا "ت" ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، میتوان حریم خصوصی افراد را محدود کرد.