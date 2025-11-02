پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، گفت: با همکاری دستگاههای مرتبط نقشه راه مدیریت بحران کشور تهیه و تدوین شده تا زمینه اجرای آن فراهم آید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسین ساجدینیا در مراسم پایانی رزمایش ترکیبی تمام عیار صلابت سبلان در خلخال، اظهار کرد: باید برای مقابله با بحرانها و تهدیدهای مختلف تمام نیروها با مسئولیتپذیری حاضر شده و شرایط بهتری را برای کاهش آسیبها و دغدغهها فراهم کنند.
وی افزود: ما باید به ایجاد بستر تابآوری بیشتر در جامعه کمک کنیم و این کار با رویکرد مردم محوری و جامعهمحوری امکانپذیر است تا شرایط بهتری را در گذر از آسیبها، مشکلات و دغدغهها نظارهگر باشیم.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: نقشه راه خوبی در قالب تدوین برنامه منسجم مدیریت بحران کشور در نظر گرفته شده تا همه دستگاهها با توان حداکثری خود پای میدان حاضر شوند تا بتوانند مأموریتهای واگذار شده را با تعامل و همافزایی انجام دهند.
ساجدینیا به برگزاری موفقیت آمیز رزمایش ترکیبی تمام عیار صلابت سبلان در شهرستان خلخال اشاره کرد و گفت: در این رزمایش همه دستگاهها پای کار آمدند تا به وظیفه خطیر خود به درستی عمل کرده و به صورت عملیاتی و میدانی شرایط امدادرسانی و مدیریت بحران را انجام دهند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته تهیه دستورالعملها و هماهنگیهای لازم با نهادهای مرتبط انجام شده تا این نقشه راه شکل عملیاتی به خود گرفته و مأموریتها متناسب با ظرفیت، اعتبارات و اقدامات دستگاهها به انجام برسد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اضافه کرد: ما باید به صورت مرتب به برگزاری چنین مانورهایی با برنامهریزی دقیق همت داشته باشیم تا نقاط ضعف و کاستی برطرف شده و شرایط بهتری را در امدادرسانی و گذر از آسیبها و دغدغهها نظارهگر باشیم.