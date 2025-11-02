پخش زنده
معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی مازندران از موافقت با ۲۱ طرح جدید گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ احسان محمدی گفت: در شانزدهمین جلسه کمیته فنی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، با ۲۱ طرح سرمایهگذاری جدید در حوزه گردشگری موافقت اصولی شد.
وی با اشاره به آمار طرحهای بررسی شده در سال جاری افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۲۰۸ پرونده پس از تأیید مدارک اولیه و بررسی واحد حقوقی و معاونت میراثفرهنگی، برای طرح در جلسات کمیته فنی آماده شده که از این میان با ۱۵۱ طرح موافقت و با ۴۰ طرح مخالفت شده است.
معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران هدف از برگزاری منظم این جلسات را تسریع در روند صدور مجوزهای اصولی و حمایت از طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی عنوان و بر لزوم ارتقای کیفیت طرحها و هماهنگی بیشتر دستگاههای مرتبط برای تحقق اهداف توسعه گردشگری استان تأکید کرد.