وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان در حاشیه چهل‌وسومین اجلاس عمومی یونسکو با سویبه احمد، وزیر آموزش دولت نیجریه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با وزیر آموزش نیجریه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیمایی صراف در این دیدار که بر همکاری‌های دو جانبه و مشترک تاکید شد، گفت: بسیار خرسندم که وزیر علوم نیجریه یک خانم است. ما هم در کابینه دولت چهاردهم در ایران چند عضو خانم داریم که مثل شما شایسته هستند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان گفت: نیجریه یک کشور بسیار مهم در قاره آفریقا است و معتقدیم که همکاری علمی با این کشور ضرورت دارد. ما نیازمند اقدام عملی برای تبادل استاد و دانشجو هستیم. طرح‌های تحقیقاتی مشترک در زمینه‌های نفت، گاز و معادن برای ما مهم است.

پیش از این وزیر علوم کشورمان در حاشیه چهل‌وسومین اجلاس عمومی یونسکو با وزرای آموزش ازبکستان، پاکستان و رئیس جمهور اسلواکی دیدار و بر گسترش همکاری‌های علمی تاکید کرد.