به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین گفت: نیرو‌های یگان حفاظت این شهرستان هنگام گشت زنی، چهار متخلف را که بدون مجوز اقدام به صید غیرمجاز ماهی کرده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

قائدی افزود: در بازرسی از صیادان متخلف، مقداری ماهی صید شده از آنان کشف شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست قیروکارزین بیان کرد: پس از تشکیل صورت جلسه تخلف، پرونده برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی ارسال و ابزار صید آنان توقیف شد.