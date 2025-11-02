جشنواره آب با شعار جان شما، جان آب در دبستان رضوان قزوین برگزار شد.

آب، سرمایه زندگی در نگاه کودکان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، همزمان با آموزش واژه آب در پایه‌های ابتدایی، جشنواره‌ای با محوریت ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و حفاظت از منابع آبی با شعار جان شما، جان آب در دبستان رضوان برگزار شد.

ارتقای آگاهی دانش‌آموزان درباره اهمیت آب و ضرورت حفظ منابع آبی، در فضایی شاد و آموزشی هدف از برگزاری این جشنواره است.

از جمله برنامه‌های شاخص این رویداد، اجرای نمایش‌های آموزشی با محتوای سرگرم‌کننده و آموزنده بود که مفاهیم مرتبط با مصرف بهینه آب را به زبان کودکانه منتقل می‌کرد.

دانش‌آموزان در این برنامه با شیوه‌های صحیح مصرف آب آشنا شدند و نقش خود را در حفاظت از این منبع حیاتی بهتر درک کردند.

این جشنواره گامی مؤثر در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف مسئولانه آب در نسل آینده به شمار می‌رود.