مشارکت مردم روستاهای شهرستان فریدن نقطه قوتی در تکمیل طرحهای نیمهکاره و پیشبرد طرح دهیاریهای شهرستان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: مشارکت مردم روستاها در تکمیل طرحهای وظیفه مارا دو چندان میکند و در تلاش هستیم مطالبات و نیاز روستاهای فریدن را برطرف کنیم.
اسماعیل زیارتی افزود: ساخت و تجهیز ۲ پایگاه آتش نشانی در بخش مرکزی و زنده رود فریدن، تامین خودروی حمل زباله برای روستاها، کمک به توسعه حمل و نقل دانش آموزان روستایی به مرکز شهر، بوستانهای روستایی و بهسازی معابر از مصوبات مهم این سفر است.
مجید جوهری مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان نیز گفت: در استان اصفهان چهار هزار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر ۶۵۰ میلیارد تومان در دست اجراست که ۸۵ درصد از این اعتبارات به طرحهای عمرانی اختصاص یافته است.