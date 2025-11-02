آغاز گردهمایی تشکلهای دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در مشهد
افتتاحیه دهمین گردهمایی تشکلهای دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، همزمان با اختتامیه جشنواره ملی «حرکت، رویش و رسش قلم» در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، این مراسم با حضور مسئولان کشوری و استانی و دانشجویان فعال کانونها، تشکلها، انجمنها و نشریات دانشگاههای سراسر کشور در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی و میزبان دهمین گردهمایی تشکلهای دانشجویی در این مراسم گفت: در فرآیند آمادهسازی این گردهمایی، آمال همه دستاندرکاران دانشگاه فرهنگیان استان، خدمت به زائران امام رضا (ع) با ویژگی منحصربهفرد معلمی بوده است.
حبیبالله تقیپور با ابراز افتخار از این خادمی افزود: شما انتخاب شدهاید تا اذن خدمت فرهنگی و حرکت، رویش و رسش را از مضجع علیبنموسیالرضا (ع) دریافت کنید و ثابتقدم در این مسیر گام بردارید.
معاون فرهنگیتربیتی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان هم اظهار داشت: بسیار خرسندم که بهعنوان معلم، در میان افرادی حضور دارم که میدانند محصول تربیت امام عصر (عج) در حوزه توسعه نخبگانی و انتخابشده مسیر خدمت فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان هستند.
حمیدرضا ابراهیمی ضمن تشکر از دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی بهعنوان میزبان این گردهمایی و مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی در زمینه همکاری با معاونت فرهنگی در اجرای برنامه، به دانشجومعلمان نوید اعطای اعتبارنامه به تشکلهای دانشجویی با تعریف کد یکتا داد.
وی همچنین اعلام کرد: کانونهای تربیت رضوی در پردیسها و واحدهای تابعه سراسر کشور راه اندازی میشود.
حجت الاسلام والمسلمین تیمور علی عسگری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی نیز در این مراسم بیان داشت: الگوی شما در مسیر معلمی باید پیامبر اکرم (ص) باشد و رسالت خود را همانند ایشان، شناسایی نیرو و کادرسازی اسلامی قرار دهید تا گامبهگام به تربیت نسل منتظران فرج نزدیک شوید.
این گردهمایی با حضور اعضای کانونها، تشکلها، انجمنها و نشریات دانشگاههای فرهنگیان سراسر کشور، از ۱۰ تا ۱۵ آبانماه در مجتمع فرهنگیتربیتی امامرضا (ع) ادامه خواهد داشت.