به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اعضای فعال کانون‌یار مرکز فرهنگی‌هنری کنگان شامل زهرا مظفری، معصومه مظفری، زینب قاسمی، بنیامین شیخی، ضحی جمشیدزاده و سید رهام مظهری در میان برگزیدگان آزمون سراسری مهارت مطالعه ویژه کانون‌یاران کشور معرفی شدند.

این آزمون با محوریت کتاب مهارت مطالعه و با هدف تقویت شیوه‌های مطالعه مؤثر، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و ارتقای توان یادگیری اعضای نوجوان در مراکز فرهنگی‌هنری کانون سراسر کشور برگزار شد.

در این برنامه‌ی ملی بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ عضو کانون‌یار از سراسر کشور شرکت کردند که از میان آنها ۳۷ نفر به‌عنوان برگزیده کشوری معرفی شدند.