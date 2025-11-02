پخش زنده
شش عضو نوجوان مرکز فرهنگیهنری کنگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، در میان برگزیدگان آزمون ملی مهارت مطالعه ویژه کانونیاران کشور قرار گرفتند و توانستند نام بوشهر را در فهرست برترینها ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اعضای فعال کانونیار مرکز فرهنگیهنری کنگان شامل زهرا مظفری، معصومه مظفری، زینب قاسمی، بنیامین شیخی، ضحی جمشیدزاده و سید رهام مظهری در میان برگزیدگان آزمون سراسری مهارت مطالعه ویژه کانونیاران کشور معرفی شدند.
این آزمون با محوریت کتاب مهارت مطالعه و با هدف تقویت شیوههای مطالعه مؤثر، ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقای توان یادگیری اعضای نوجوان در مراکز فرهنگیهنری کانون سراسر کشور برگزار شد.
در این برنامهی ملی بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ عضو کانونیار از سراسر کشور شرکت کردند که از میان آنها ۳۷ نفر بهعنوان برگزیده کشوری معرفی شدند.