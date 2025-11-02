پخش زنده
با حکم علی بخشیزاده معاون صدای رسانه ملی، محسن حبیبی به عنوان مدیر شبکه رادیویی فرهنگ منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن حکم علی بخشیزاده، معاون صدای رسانه ملی بدین شرح است: جناب آقای محسن حبیبی، با توجه به تعهد، تخصص و تجارب مفید جنابعالی در رسانه ملی و دانشگاه به موجب این حکم به عنوان مدیر شبکه فرهنگ معاونت صدا منصوب میشوید. انتظار میرود با بهرهمندی از تواناییها و تجربههای همکاران آن شبکه، علاوه بر متناسبسازی تمامی برنامهها با سند تحول سازمان، ماموریتها و اهداف ابلاغی ذیل را محقق سازید:
جریانسازی در امور فرهنگی کشور و ارتباط فعال و مستمر با نهادها و سازمانهای تاثیرگذار در حوزه فرهنگ. پاسداری و تقویت زبان و ادبیات فارسی به عنوان بنیان هویت ملی – فرهنگی ایران اسلامی. تقویت هویت ملی و انقلابی و افزایش همبستگی و اتحاد ملی با استفاده از عناصر فرهنگ ساز در توسعه سبک زندگی اسلامی – ایرانی. معرفی آثار برجسته و عناصر فعال و مراکز خالق هنر انقلاب اسلامی. تاکید بر ابعاد گوناگون فرهنگ غنی ایرانی اسلامی همانند محیط زیست، جوانی جمعیت، تولید، خانواده اصیل و ... تقویت عدالت گرایی عمومی در مردم و توسعه نگاه عادلانه به ظرفیتهای متنوع و غنی جغرافیای ایران اسلامی. تبیین درست چهره فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی زن مسلمان در تقابل با تعاریف متحجرانه و غربزده از زن، روایت هوشمندانه و صحیح تاریخ اسلام و ایران و استفاده حداکثری از دستمایههای تاریخی در مسیر هویت بخشی و تمدن اسلامی. بهره گیری هوشمندانه از فناوریهای نوین و فضای مجازی از جمله هوش مصنوعی در تولید، پردازش و توزیع محتوا به منظور ارتقاء کیفیت برنامه ها، کشف زمینههای جدید فرهنگی و پاسخگویی به نیازهای مخاطبان در عصر دیجیتال، توسعه و تنوعبخشی به قالبهای برنامه سازی با اولویت تولید و توزیع پادکستهای تخصصی وجذاب برای دسترسیپذیری بیشتر، جذب مخاطبان جوان و تعمیق پیامهای فرهنگی در بستر زمانی و مکانی غیرمتمرکز.
در پایان حکم آمده است: لازم میدانم از زحمات موثر جناب آقای کاظمی دینان در دوره تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی نمایم. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.