سامانه جامع خدمات غیرحضوری حمل و نقل به رانندگان در شهرداری دزفول با همکاری واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات راه اندازی و رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری در آیین رونمایی از سامانه خدمات غیرحضوری حمل‌ونقل در شهرداری دزفول گفت: امروز در مسیر تعهد خود برای پیشرفته سازی و کارآمدسازی خدمات، یک گام اساسی برداشته شد.

علیرضا وحدتی‌پور افزود: سال‌هاست که نام «حمل و نقل» با رفت‌وآمد، ترافیک و انبوهی از کاغذ گره خورده بود و همواره شاهد تأخیرها، بایگانی‌های حجیم و مراجعات خسته‌کننده رانندگان زحمتکش بودیم.

وی ادامه داد: امروز نرم افزار ارائه خدمات غیرحضوری به بیش از چهار هزار راننده تحت نظارت و پوشش سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری دزفول رونمایی شد.

وحدتی‌پور اظهار کرد: پرونده‌های الکترونیک با رونمایی از این سامانه جایگزین انبار مدارک در سازمان خواهد شد.

وی افزود: رونمایی از سامانه موجب کارآمدتری بیشتر، بازیابی بهتر و صرفه‌جویی ده‌ها هزار برگه مصرفی در سال خواهد شد.

رییس سازمان حمل و نقل شهرداری دزفول با اشاره به رویکرد مدیریت این سازمان در بکارگیری فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات بهتر، سریع‌تر و مقرون به صرفه‌تر بیان کرد: این سامانه حاصل تلاش و همکاری نزدیک این سازمان و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری است و حاصل این هم افزایی و همکاری تعریف چند طرح فناورانه است و بزودی از دومین طرح که در مرحله تست است، رونمایی خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد این همکاری و بهره گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات در سایر مناطق، سازمان‌ها و بخش‌های شهرداری توسعه یابد.