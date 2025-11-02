رتبه دوم استان یزد در پرداخت وام جوانی جمعیت
سخنگوی شورای هماهنگی بانکهای استان: یزد پس از اصفهان، رتبه دوم کشور در پرداخت وام جوانی جمعیت را به خود اختصاص داد.
سخنگوی شورای هماهنگی بانکهای استان یزد در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
از عملکرد مطلوب شبکه بانکی یزد در پرداخت وام جوانی جمعیت خبر داد گفت: بر اساس گزارش وزارت ورزش و جوانان، استان یزد پس از اصفهان، رتبه دوم کشور در پرداخت وام جوانی جمعیت را کسب کرده است و در این زمینه از سیستم بانکی استان تقدیر به عمل آمد.
جنتی مقدم در ادامه با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج در استان گفت: در حال حاضر مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۳۰۰ میلیون تومان است و در صورتی که زوج زیر ۲۵ سال و یا زوجه زیر ۲۳ سال باشد، مبلغ تسهیلات به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش مییابد. همچنین در صورت ایثارگری، مبلغ تسهیلات به دو برابر افزایش خواهد یافت.
وی افزود: «از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، بانکهای استان مجموعاً ۴۴۲۳ فقره وام ازدواج به مبلغ بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال (معادل یک همت) پرداخت کردهاند. با این حال، ۴۴۱۸ نفر همچنان در صف انتظار دریافت وام قرار دارند.»
جنتیمقدم، اصلیترین علت ایجاد صف و تأخیر در پرداخت وامها را عدم تناسب میان سهمیه اختصاصیافته و میزان تقاضا دانست و گفت: میانگین زمان پرداخت تسهیلات ازدواج در استان بین دو تا شش ماه طول میکشد. این موضوع به دلیل محدودیت در سهمیه پرداخت است که بارها از سوی آقای دکتر بابایی، استاندار، پیگیری شده است.»
سخنگوی شورای هماهنگی بانکهای استان افزود: «در جلسه اخیر قرارگاه جوانی جمعیت نیز این موضوع مطرح شد و نامهای با امضای استاندار یزد برای رئیسکل بانک مرکزی ارسال شده تا سهمیه استان افزایش یابد.»
به گفته جنتی مقدم بانکهای ملی، صادرات و ملت بیشترین پرداخت تسهیلات ازدواج را در بین بانکهای استان داشتهاند و سایر بانکها نیز در صورت افزایش سهمیه، به این روند خواهند پیوست.