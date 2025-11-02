پخش زنده
نخستین یادواره شهدای دانشآموز شوشتر همزمان با هفته بسیج دانشآموزی، با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در حسینیه اعظم این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نخستین یادواره شهدای دانشآموز شوشتر، همزمان با هفته بسیج دانشآموزی، با هدف گرامیداشت مقام شامخ شهدای دانشآموز و تبیین نقش آنان در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، دانشآموزان، فرهنگیان و مسئولان محلی در حسینیه اعظم این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم، سردار حاج هادی اسماعیلزاده در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسلهای آینده تأکید کردند.
همچنین در بخشهایی از این برنامه، عباس کهزادینسب با قرائت اشعار و مرثیههایی در وصف شهدا، حالوهوایی روحانی به مراسم بخشید.
همزمان با برگزاری این یادواره، نمایشگاه موضوعی جشنواره ستارگان ایران نیز در محل برپایی مراسم افتتاح شد که مورد استقبال چشمگیر شرکتکنندگان قرار گرفت. این نمایشگاه از ۱۱ تا ۱۳ آبانماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب پذیرای بازدیدکنندگان بود.
این مراسم با شکوه با قرائت فاتحه و تجدید میثاق حاضران با آرمانهای شهیدان انقلاب اسلامی به کار خود پایان داد.