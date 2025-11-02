۱۰ دستگاه ماینر قاچاق در یک انبار و یک باغ در خمینی‌شهر کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر سرهنگ علی سبحانی گفت: ماموران کلانتری ۱۵ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر در بازرسی از یک انبار و یک باغ ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با بیان اینکه ارزش ماینر‌های مکشوفه برابر ارزیابی کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است افزود: ماینر‌های قاچاق توقیف و پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.