۱۰ دستگاه ماینر قاچاق در یک انبار و یک باغ در خمینیشهر کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر سرهنگ علی سبحانی گفت: ماموران کلانتری ۱۵ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینیشهر در بازرسی از یک انبار و یک باغ ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر با بیان اینکه ارزش ماینرهای مکشوفه برابر ارزیابی کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است افزود: ماینرهای قاچاق توقیف و پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.