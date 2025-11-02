درمانگاه فرهنگیان و دانش آموزان اسدآباد به دلیل فراهم نبود زیر ساخت‌ها مدتی تعطیل بود و اکنون پس از گذشت چند سال تعطیلی فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار اسدآباد گفت: در سال ۱۳۹۸ درمانگاه فرهنگیان و دانش آموزان تأسیس شده بود که پس از مدتی فعالیت به دلیل فراهم نبود زیر ساخت‌ها این درمانگاه تعطیل شد.

سلیمان نظری دوست افزود: این درمانگاه با اعتبار ۳ میلیارد تومان بازگشایی شده است و اکنون برای تجهیز و توسعه به ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

او تأکید کرد: در حال حاضر ۵ پزشک در درمانگاه فعالیت دارند و تا چند روزه آینده تعداد بیمه‌های طرف قرارداد نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

فرماندار اسدآباد تصریح کرد: این درمانگاه علاوه بر ارائه خدمت به ۲۰ هزار دانش آموز و ۱۴۰۰ فرهنگی در بخش عموم هم خدمت ارائه می‌دهد.