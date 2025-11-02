تجهیز ۳۵ درصد از مزارع جوین به سامانههای نوین آبیاری
بیش از یکسوم مزارع شهرستان جوین، با هدف ارتقای بهرهوری منابع آب و افزایش تولیدات کشاورزی، به سامانههای نوین آبیاری مجهز شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: هم اینک حدود ۳۵ درصد از مزارع شهرستان با استفاده از سامانههای نوین آبیاری از جمله آبیاری بارانی و نوار تیپ، آبیاری میشوند که این روشها علاوه بر صرفهجویی قابلتوجه در مصرف آب، منجر به کاهش هزینههای آبیاری برای کشاورزان نیز شده است.
قاسم نیکپسند درباره مزایای فنی این روش گفت: در سامانههای آبیاری نوین، آب بهطور مستقیم به محدوده توسعه ریشه گیاه داده و سطح کمی از خاک مرطوب میشود و این امر از رشد علفهای هرز و کاهش فرسایش خاک جلوگیری میکند.
او با بیان اینکه این شهرستان دارای ۲۵ هزار هکتار اراضی زراعی است، افزود: از این میزان، دو هزار و ۵۰۰ هکتار دیم و ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار آبی و محصولات عمده زراعی جوین هم شامل گندم، جو، چغندرقند و کلزا است.
نیکپسند همچنین تأکید کرد: با وجود کاهش منابع آب زیرزمینی، تاکنون بیش از ۳۵ درصد از اراضی آبی شهرستان به سیستمهای آبیاری تحت فشار مجهز شدهاند که این اقدام گام مهمی در مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی منطقه به شمار میرود.