به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آقای رحمانی در آیین گرامی‌داشت روز پرستار در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه با اشاره به جایگاه خطیر پرستاران در نظام سلامت کشور گفت: ما از میانگین سلامت کشور پایین‌تر هستیم، اما ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان در استان داریم. این استان را باید از نو شناخت و از نو ساخت.

وی با اشاره به همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارومیه افزود: در این همایش، توانستیم استان را به‌خوبی معرفی کنیم و امروز زمان آن رسیده که وارد مرحله اجرای طرحها شویم ، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختی در ارومیه اعلام آمادگی کرده‌اند و اقدامات مؤثری در این زمینه آغاز شده است.

استاندار با بیان اینکه تحول اساسی در حوزه سلامت استان در حال شکل‌گیری است گفت: همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا پروژه‌های درمانی به نتیجه برسند. بیمارستان تازه‌ساخت ارومیه باید تا سال آینده به بهره‌برداری برسد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخش‌های ساختمانی آن در سال جاری تکمیل خواهد شد.

در ادامه این مراسم، دکتر ولیزاد حسنلو، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی نیز با گرامی‌داشت یاد و منزلت حضرت زینب (س) و روز پرستار، گفت: پرستاران ایران اسلامی از رهروان صادق آن بانوی بزرگوار هستند که در سخت‌ترین دوران‌ها با فداکاری و ایثار، امتحان خود را پس داده‌اند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان سالانه نزدیک به ۴۰۰ دانشجو در رشته پرستاری پذیرش می‌کند و از نظر پرورش نیروی انسانی پرستار، جایگاه مطلوبی در سطح کشور دارد.

دکتر ولیزادحسنلو با اشاره به پیگیری مطالبات کادر درمان گفت: پرداخت حقوق و مزایای پرستاران در اولویت است و تلاش می‌کنیم این مطالبات به بهترین شکل ممکن پرداخت شود. همچنین از پرستارانی که به کشور بازگشته‌اند استقبال می‌کنیم تا از ظرفیت آنها در سیستم درمانی استفاده شود.

مراسم گرامی‌داشت روز پرستار با حضور جمعی از مسئولان استانی، کادر درمان و پرستاران در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.