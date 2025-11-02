به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظمی دینان از مدیران باسابقه رسانه ملی با پیشینه‌ای ارزشمند در حوزه های فرهنگی است.

وی دارای مدرک دکتری روابط بین‌الملل است و پیش از این، سوابق مدیریتی متعددی از جمله مدیر شبکه رادیویی فرهنگ، قائم مقام شبکه رادیویی فرهنگ، مدیر کل نظارت و ارزیابی خبر و برنامه‌های سیاسی و همچنین مدیر کل نظارت و ارزیابی برنامه های صدای ملی در مرکز نظارت و ارزیابی صدا و سیما را در کارنامه خود دارد.