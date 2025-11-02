پخش زنده
علی بخشی زاده معاون صدای جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی دکتر سید مرتضی کاظمی دینان را به سمت مدیر شبکه رادیویی ایران منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظمی دینان از مدیران باسابقه رسانه ملی با پیشینهای ارزشمند در حوزه های فرهنگی است.
وی دارای مدرک دکتری روابط بینالملل است و پیش از این، سوابق مدیریتی متعددی از جمله مدیر شبکه رادیویی فرهنگ، قائم مقام شبکه رادیویی فرهنگ، مدیر کل نظارت و ارزیابی خبر و برنامههای سیاسی و همچنین مدیر کل نظارت و ارزیابی برنامه های صدای ملی در مرکز نظارت و ارزیابی صدا و سیما را در کارنامه خود دارد.