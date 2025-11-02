صدور مجوز نخستین رستوران بوتیک البرز
مسئول تمشیت امور معاونت گردشگری البرز از صدور مجوز نخستین رستوران بوتیک در البرز خبر داد و گفت: این اقدام، گامی مهم در مسیر ارتقای استانداردها و تنوع خدمات گردشگری استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، رضا مرشدی با اشاره به تحولات صنعت گردشگری در استان البرز اظهارکرد: در سالهای اخیر، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس افزایش جمعیت، نیازهای نوین گردشگران و ورود مفاهیم تازه، دستورالعملهای جدیدی تدوین کرده است. این دستورالعملها به تمام استانها از جمله البرز ابلاغ شده و هدف آن هماهنگی صنعت گردشگری با استانداردهای جهانی و نوآوری در ارائه خدمات است.
مسئول تمشیت امور معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز افزود: در گذشته، استان البرز دارای هتل، هتل آپارتمان، مهمانسرا، پانسیون و سفرهخانههای سنتی بود. اما طی دهه اخیر، مفاهیم نوین گردشگری به تدریج وارد استان شدهاند. این تغییرات طبیعی است، زیرا افراد خلاق و نوآور در صنعت گردشگری همواره به دنبال ایجاد ابداعات و تنوع خدمات هستند.
وی با اشاره به برخی از این مفاهیم نوین گفت: هتل بوتیک سنتی، مراکز اقامتی سیار یا متلها، اقامتگاههای جوانان، اقامتگاههای سنتی که با بومگردی متفاوت است، میکرو هتلها، واحدهای اقامتی در مجموعههای گردشگری، رستورانهای ملل و اردوگاههای گردشگری. همه این مفاهیم در قالب دستورالعملهای رسمی به استانها و دفتر نظارت تهران ابلاغ شده و صدور مجوزها مطابق این دستورالعملها آغاز شده است.
این مسئول توضیح داد: در تازهترین اقدام برای تنوعبخشی به خدمات گردشگری، مجوز نخستین رستوران بوتیک استان صادر شد و این واحد، بهعنوان اولین رستوران از نوع خود نمونهای از نوآوری در صنعت گردشگری است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش با تأکید بر ضرورت تعادل میان عرضه و تقاضا در ایجاد امکانات زیرساختی گردشگری مثل هتل گفت: مهمترین مسئله در هر منطقه، حفظ تعادل میان عرضه و تقاضاست. اگر در کرج با تراکم جمعیت بالا، ۱۰ هتل طی پنج سال ساخته شود، اما گردشگر کافی برای پر کردن آنها وجود نداشته باشد، سرمایهگذاری معنی پیدا نمیکند.
مسئول تمشیت امور معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز توضیح داد: تا زمانی که کرج و استان البرز به یک مقصد گردشگری دائم و پایدار تبدیل نشوند، توسعه هتلها تنها با هدف کوتاهمدت توجیه اقتصادی ندارد. تجربه شهرهایی مانند یزد و اصفهان نشان میدهد که تبدیل یک منطقه به مقصد گردشگری پایدار فرآیندی بلندمدت است و ممکن است بین ۱۵ تا ۳۰ سال طول بکشد. با برنامهریزی صحیح و سیاستهای حمایتی، میتوان این فرآیند را کوتاهتر کرد، اما نیازمند صبر و تلاش مستمر است.
مرشدی یادآور شد: گردشگری یک زنجیره کامل است و همه دستگاهها باید هماهنگ عمل کنند. معاونت گردشگری تنها یکی از حلقههای این زنجیره است و بدون همکاری سایر نهادها، ایجاد مراکز اقامتی و هتلهای جدید با چالش مواجه خواهد شد. برای توسعه پایدار گردشگری، مشارکت بخش خصوصی، برنامهریزی استراتژیک و سیاستهای حمایتی ضروری است.
این مسئول گفت: اضافه شدن مفاهیم نوین، صدور مجوزهای جدید و تنوع خدمات گردشگری گامی مثبت در مسیر توسعه این صنعت در البرز است، اما کلید موفقیت، رعایت تعادل عرضه و تقاضا، سرمایهگذاری هدفمند و برنامهریزی بلندمدت است تا هم سرمایهگذار و هم گردشگر بهرهمند شوند. تنها با این رویکرد است که البرز میتواند به یک مقصد گردشگری پایدار و جذاب تبدیل شود.