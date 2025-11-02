پخش زنده
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: باتوجه به استقرار جریانات پایدار تا اواخر هفته، پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی همچنان تا اواخر هفته استقرار جریانات پایدار را نشان میدهد، بنابراین در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.
وی با بیان اینکه تا پایان هفته تغییرات دمایی به صورت نوسانات یک تا ۲ درجهای پیش بینی میشود، افزود: طی امروز و فردا وزش بادهای متوسط در مناطق غربی و جنوب غربی در ساعات بعد از ظهر دور از انتظار نیست.
به گفته سبزه زاری؛ شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه مواج پیش بینی میشود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان میگوید: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۳۶.۲ و ایذه با دمای ۸.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۳۴.۴ و کمینه دمای ۱۳.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.