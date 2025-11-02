پخش زنده
عملیات آبرسانی به ۵۳ روستای خراسان جنوبی به پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: عملیات آبرسانی به ۱۶۴ روستا با اعتبار هفت هزار میلیارد ریال در دست اجراست که از این تعداد، ۵۳ روستا با اعتبار ۹۲۰ میلیارد ریال دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد هستند.
توکلی با بیان اینکه اکنون ۲۰ مجتمع روستایی از مجموع ۱۰۵ مجتمع استان با تنش آبی مواجهاند، افزود: در مجموع ۳۵۰ روستا از هزار و ۶۰ روستای استان، در وضعیت تنش آبی قرار دارند.
وی افزود: مجتمعهای وحدت، بهدان، علیآباد لوله و گازار با مجموع ۵۲ روستا در شهرستان بیرجند و همچنین مجتمعهای سده، کلی، بزنآباد، حومه و محمدآباد با مجموع ۵۹ روستا در شهرستان قاینات از شاخصترین مجتمعهای دارای محدودیت آبی هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: اکنون تکمیل آبرسانی به ۲۵ مجتمع روستایی به همراه پنج تکروستا در قالب ۷۵ پروژه روستایی در اعتبارات معاونت برنامهریزی پیشبینی شده است.
توکلی افزود: پارسال ۵۸ روستا با جمعیتی معادل پنج هزار نفر در سطح استان پایدارسازی و آبرسانی شدهاند.
به گفته وی اکنون ۹۲ درصد جمعیت روستایی استان زیرپوشش آب شرب قرار دارند.
وی با بیان اینکه پروژههای آبرسانی در خراسان جنوبی عمدتا از محل اعتبارات استانی تأمین میشوند، افزود:، اما از اعتبارات ملی مانند طرحهای «تنش آبی» و «مسکن ملی» نیز برای اجرای طرحها استفاده میشود.
توکلی افزود: در بحث مشارکتی نیز از ظرفیت نهادهایی همچون بنیاد ابراهیمی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، جمعیت امام رضا (ع) و همچنین یونیسف برای تأمین منابع مالی و پشتیبانی طرحهای آبرسانی در روستاهای استان استفاده میشود.