مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی از ثبت دوازدهمین مورد اهدای عضو در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: با این اقدام انسان‌دوستانه، سه بیمار نیازمند پیوند کبد و کلیه از مرگ نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،علی افشانی افزود: اعضای بدن سامان سیاوشی، جوان ۳۳ ساله اهل ارومیه که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه به بیماران نیازمند اهدا شد.

او اضافه کرد: با ثبت این مورد، شمار اهدای عضو در آذربایجان‌غربی از ابتدای سال تاکنون به ۱۲ مورد رسیده است که به واسطه آن بیش از ۳۰ بیمار زندگی دوباره یافته‌اند.

به گفته افشانی، سال گذشته نیز ۳۴ مورد اهدای عضو در استان انجام شد که منجر به نجات جان ۸۸ بیمار شد. وی تأکید کرد: در سال‌های اخیر با گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی، آمار اهدای عضو در استان رشد چشمگیری یافته است؛ در حالی که پیش‌تر این رقم به ندرت از ۱۰ مورد فراتر می‌رفت.

بر اساس آمار‌های موجود، در کشور حدود ۲۵ هزار بیمار در انتظار دریافت عضو هستند، اما تنها ۸۰۰ نفر در سال موفق به دریافت آن می‌شوند. این در حالی است که سالانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرایط اهدای عضو می‌شوند، اما فقط یک‌سوم آنان اعضای خود را اهدا می‌کنند.

اعضای قابل اهدا از افراد دچار مرگ مغزی شامل قلب، ریه‌ها، کبد، کلیه‌ها، لوزالمعده، روده و همچنین برخی بافت‌ها نظیر قرنیه، پوست، تاندون، غضروف، استخوان، مغز استخوان و دریچه قلب است.