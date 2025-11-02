پخش زنده
امروز: -
جوان کارآفرین موفق نهاوندی اهل روستای کهریز جمال با ساخت ادوات کشاورزی توانسته است سهم بسزایی در ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای سراغی به همراه پدرش با ساخت ادوات کشاورزی کاشت، داشت و برداشت محصول چغندرقند فعل خواستن توانستن است، را بخوبی معنی کرده است.
او با ساخت سالانه ۷ دستگاه ویژه مراحل کاشت، داشت و برداشت چغندر با استفاده از لوازم تولید داخل، توانسته است در کاهش هزینه و افزایش سرعت مراحل کاشت، داشت و برداشت، نقش داشته باشد.
ادوات ساخته شده این جوان موفق در پارک علم و فن آوری به عنوان طرح خلاق مطرح شده است.