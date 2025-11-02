تامین آب بیش از ۹ هزار خانوار ورزقانی
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت:طرح آبرسانی ستارخان تاکنون بیش از ۷۰ درصد از جمعیت هدف شامل ۹ هزار و ۳۰۰ خانوار معادل ۳۱ هزار نفر را در ورزقان پوشش داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،ابراهیم سلیمانی گفت:هدف اصلی جهاد آبرسانی، تامین آب شرب پایدار برای مناطق محروم و کمبرخوردار است و خوشبختانه در مجتمع ستارخان این هدف به نحو مطلوبی محقق شده است.
وی ادامه داد:در این طرح تاکنون ۱۳ کیلومتر شبکه توزیع آب اجرا شده و از بین ایستگاههای پمپاژ و چاههای برنامهریزیشده چهار حلقه چاه حفر و تجهیز شدهاند.
سلیمانی تصریح کرد:با اجرای موفق این پروژه ۴۰ روستا از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی با کیفیت مطلوب برخوردار شدهاند و با تکمیل مراحل پایانی طرح تمامی روستاهای مشمول نیز از این خدمات بهرهمند خواهند شد.