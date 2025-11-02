به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرگرد مرتضی احمدپور گفت: در اجرای طرح «آرامش در شهر» و با اشراف اطلاعاتی مأموران، چهار نفر متهم که در امر توزیع مواد مخدر فعالیت داشتند شناسایی و در عملیات جداگانه دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از متهمان، مقدار ۳۰۰ گرم مواد مخدر سنتی کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان فاروج خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه توزیع و خرید و فروش مواد افیونی به‌صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.