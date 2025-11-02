اجرای پویش بهداشت دهان و دندان دانشآموزان در تربتحیدریه
با هدف ارتقای بهداشت دهان و دندان، پویشی با عنوان «دو بار مسواک در روز، هر بار دو دقیقه»، در ۲۰۷ مدرسه شهرستان تربتحیدریه اجرا شد.
هاشم حشمتی با اشاره به برگزاری ۷۰ جشن رویش دندان شش برای بیش از ۲۵۰۰ دانشآموز پایه اول ابتدایی، اظهار کرد: بسیاری از والدین تصور میکنند دندان شش نیز از نوع شیری است، در حالی که این دندان دائمی و بسیار مهم است و بیتوجهی به آن میتواند آسیبزا باشد.
او ادامه داد: این جشنها با همکاری ۹۸ مدرسه برگزار شده که در برخی موارد مدارس به صورت مشترک برنامهها را اجرا کردهاند؛ همچنین در قالب طرح آموزشی، ۶۰ جلسه برای والدین با حضور هزار و ۳۴۰ نفر و ۱۳۲ جلسه آموزشی برای معلمان بهداشت مدارس برگزار شده است.
حشمتی افزود: یکی از بخشهای جذاب این طرح، زنگ مسواک است که در آن، دانشآموزان ضمن آموزش تئوری، در محیط مدرسه بهصورت عملی مسواک میزنند تا رفتار درست بهصورت پایدار در آنان نهادینه شود و با همکاری خیرین و دانشگاه، مسواک و خمیردندان نیز بین دانشآموزان توزیع شد.
معاون بهداشت دانشگاه در ادامه با اشاره به وضعیت مطلوب دندانپزشکی در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه گفت: بر اساس دستورالعمل ۲۰۲۵ برنامه پزشک خانواده، به ازای هر ۲۰ هزار نفر جمعیت، باید یک دندانپزشک فعالیت کند.
به گفته او، هم اینک با حضور ۱۹ دندانپزشک فعال و اضافه شدن دو دندانپزشک جدید در روزهای آینده، جمعیت تحت پوشش، تقریباً به ۳۸۰ هزار نفر میرسد که با توجه به جمعیت کل ۳۸۵ هزار نفری تحت پوشش این دانشگاه، تقریباً به استاندارد موردنظر وزارت بهداشت دست یافتهایم.
این مسئول تصریح کرد: در برخی مناطق حتی با جمعیت حدود ۱۱ تا ۱۳ هزار نفر نیز دندانپزشک مستقر داریم که نشاندهنده وضعیت بسیار مطلوب دانشگاه در این زمینه است.