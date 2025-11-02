رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ثبت بیش از ۴۸۰ میلیون و ۴۶۱ هزار تردد بین‌استانی وسایل نقلیه در هفت‌ماهه سال جاری توسط سه‌هزار و ۲۴ سامانه ترددشمار فعال در شبکه راه‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد پورتیموری گفت: بر اساس اطلاعات سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، از ابتدای سال جاری تاکنون به‌طور متوسط روزانه ۲ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۳۵۹ وسیله نقلیه در محور‌های بین‌استانی کشور تردد کرده است.

وی با اشاره به پایش برخط محور‌های مواصلاتی کشور توسط ۱۲۱۱ دوربین نظارت تصویری، افزود: در حال حاضر نیز ۱۸۸ تابلو پیام متغیر و ترافیک‌نما در مسیر‌های پرتردد جاده‌ای فعال است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور بیان‌داشت: با نصب ۱۰ هزار و ۱۴۷ ردیاب برخط (GPS) بر روی ناوگان، نظارت لحظه‌ای بر عملکرد ماشین‌آلات راهداری در حال انجام بوده و همچنین با فعالیت سامانه جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه، در هفت ماه سپری شده از سال جاری ۳۰۴ هزار و ۳۶۰ تخلف شناسایی شده است.

پورتیموری از فعالیت ۹۸ سامانه توزین در حال حرکت در سطح محور‌های مواصلاتی کشور خبر و ادامه‌داد: طی سال جاری، بیش از ۲۱۲ میلیون و ۱۷۰ هزار پلاک توسط این سامانه‌ها ثبت و نزدیک به سه میلیون و ۹۰۰ هزار تخلف ترافیکی احصاء شده است.

وی همچنین به فعالیت ۲۴۲۹ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در سطح کشور اشاره و تصریح کرد: در هفت ماهه امسال بیش از چهار میلیارد و ۸۰۸ میلیون و ۳۸۷ پلاک خودرو در حال تردد ثبت و افزون بر ۵۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تخلف رصد شده است.