به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین برنامه سیزدهمین تور نظارتی قوه قضاییه، خبرنگاران از کارخانه رایسکو بازدید کردند.

اسدیان، معاون تولید سازمان بازرسی در حاشیه بازدید از کارخانه رایسکو در جمع خبرنگاران گفت: یکی از وظایف سازمان بازرسی حمایت از تولید است چراکه این مهم چند سالی است که شعار سال بوده و سازمان بازرسی نیز هر سال کمیته‌ای را تعیین کرده و مشکلات حوزه تولید و مسایل مربوط به آن را پیگیری می‌کند.

معاون تولید سازمان بازرسی افزود: در این بررسی‌ها هم بازدید‌هایی از واحد‌های تولیدی داشته و هم جلساتی با مسئولین واحد‌های تولیدی، مدیرعامل اتحادیه‌ها داریم تا به بررسی مشکلات بپردازیم و در توافق با دستگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، ادارات برق، گاز، سازمان آب، گمرک و بانک مرکزی که هر کدام وظیفه‌ای دارند، مشکلات شرکت‌ها را برطرف کنیم.

اسدیان گفت: بعضی اوقات اگر لازم باشد مکاتباتی صورت بگیرد پیگیری می‌شود، مشکلات تعداد قابل توجهی از واحد‌های تولیدی از سوی سازمان بازرسی حل شده است.

وی افزود: کارخانجات و کارگاه‌هایی که در شرف تعطیلی بودند یا با توان کمتری به کار تولید می‌پرداختند با وساطتت سازمان مشکلات شان حل شد البته این‌طور نیست که بگوییم هم اکنون مشکلی در واحد‌های تولیدی نداریم.

معاون تولید سازمان بازرسی گفت: مسائلی مانند کمبود نقدینگی و مسائل ارزی، مشکلات مالیات، تامین اجتماعی، سرمایه در گردش به وسیله بانک‌ها وجود دارد که خیلی از شرکت‌ها با این مسائل رو‌به‌رو هستند که با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد این مشکلات به تدریج حل شود.

اسدیان افزود: مشکلات بیش از صد واحد‌های تولیدی که امسال به سازمان بازرسی مراجعه کردند پیگیری شد و مشکلات بسیاری از آنها حل شده است.