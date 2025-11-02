پخش زنده
نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی (ایران کانماین ۲۰۲۵) با حضور مدیران ارشد معادن و صنایع معدنی کشور و فعالان داخلی و خارجی حوزه معدن در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم وجیهالله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت، مسعود سمیعی نژاد رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و نمایندگانی از کشورهای مختلف حضور داشتند.
نوزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته، به عنوان برجستهترین و گستردهترین رویداد تخصصی صنعت معدن و صنایع وابسته در کشور و منطقه، با محوریت شعار راهبردی «آینده معدن با نگاه هوش مصنوعی» از امروز تا ۱۴ آبان محل دائمی نمایشگاههای بین المللی پذیرای علاقهمندان است.
در این دوره از نمایشگاه، ۱۸۵ شرکت داخلی و ۲۹ شرکت خارجی از کشورهایی، چون اسپانیا، بلاروس، ترکیه، چین، ژاپن و کره جنوبی شرکت کردهاند. با احتساب شرکتهای زیرمجموعه هولدینگهای حاضر، تعداد کل شرکتهای شرکتکننده به بیش از ۴۰۰ مجموعه میرسد.
این نمایشگاه در سالنهای ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۲۷ و ۲۵A برگزار میشود و بازدیدکنندگان میتوانند با جدیدترین دستاوردها و فناوریها آشنا شوند.
در دوره پیش رو، تمرکز ویژهای بر نقش هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال در تحول بنیادین فرآیندهای معدنی و راهسازی صورت خواهد گرفت. فناوریهای پیشرفته نظیر یادگیری ماشینی، اینترنت اشیاء، تحلیل دادههای بزرگ و سیستمهای اتوماسیون هوشمند، زمینهساز افزایش بهرهوری، بهبود ایمنی، کاهش ریسکها و تحقق معدنکاری پایدار شدهاند و حضور این فناوریها، چشماندازی نوین برای معدن و صنایع وابسته ایران رقم خواهد زد.
برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی، نقش بی بدیلی در ارتقاء سطح علمی، صنعتی و مدیریتی معدن و صنایع معدنی کشور برای تحقق اهداف برنامه توسعه هفتم و نیل به رشد اقتصادی ۱۳ درصدی در بخش معدن و تلاش برای جذب سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری ایفا خواهد کرد.