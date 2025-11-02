به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل زندان‌های استان البرز گفت: به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، میزخدمت قضایی، با حضور فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان و ۱۸۰ قاضی محاکم قضایی با محوریت رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان ندامتگاه مرکزی کرج برگزار شد.

فتحی گفت: به منظور اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه، یکی از محور‌های مهم و اصلی برنامه جامع نظارت بر زندان‌های استان، انجام بازدید‌های منظم و دوره‌ای مدیران و قضات دادگستری کل استان از ندامتگاه‌ها و بررسی آخرین وضعیت محکومان است.

وی افزود: هدف از برگزاری این میزخدمت، پاسخگویی بهتر به مشکلات قضایی، اعطای ارفاقات قانونی به افراد واجدالشرایط و بررسی وضعیت زندانیان بود که با حضور حداکثری مقامات قضایی طبق برنامه‌ریزی انجام شده، بر اساس گروه بندی از پیش تعیین شده، قضات با تمام زندانیان در اندرزگاه‌ها دیدار و به درخواست آنها رسیدگی کردند.

فتحی با اشاره به نتایج مثبت این بازدید، افزود: در این دیدار چهره به چهره، مقامات قضایی استان با اعطای ارفاقات قانونی به ۳۴۰ زندانی مرخصی پایان حبس، ۲۸ زندانی آزادی مشروط، ۲۲ زندانی تعلیق اجرای باقی مانده مجازات، ۱۳۰ نفر پابند الکترونیک و ۸۳ نفر نیز رای باز موافقت و ۶۰۳ زندانی آزاد شدند.