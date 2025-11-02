شاخص کل بازار سرمایه در روز یکشنبه ۱۱ آبان با افزایش ۱۰ هزار و ۳۰۱ واحدی (۰.۳۲ درصد) به ارتفاع ۳.۲۱۷.۷۵۰ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با رشد هزار و ۲۵ واحدی (۰.۱۱ درصد) در محدوده ۹۲۸ هزار و ۹۰۳ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در پایان امروز به ۱۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان رسید.

با وجود نزدیک شدن شاخص کل به سقف تاریخی و افزایش عرضه‌ها در روز گذشته امروز تقاضا دوباره در بازار بویژه در نماد‌های بزرگ و شاخص ساز افزایش یافت و در پایان معاملات تعداد نماد‌های مثبت به ۵۰۲ نماد معادل ۶۲ درصد بازار رسید.

در پایان معاملات روز جاری شاهد ورود حدود ۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی بودیم.

با این حال بیشترین پول افراد حقیقی به گروه فراورده‌های نفتی وارد شد.