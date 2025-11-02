پخش زنده
امروز: -
بیش از ۳۰ هزار و ۸۴۲ سهامدار جدید در هفته اول آبانماه ۱۴۰۴ در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبتنام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به هفته اول آبان سال گذشته ثبتنام در سجام ۱۰۹ درصد و احراز هویت ۱۰۴ درصد افزایش یافته است.
در مجموع تعداد کل ثبتنامکنندگان در سامانه سجام تا پایان هفته اول آبان ۱۴۰۴ به ۴۷ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۸۶۴ نفر و شمار احراز هویتشدگان به ۴۰ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۶۲۴ نفر رسید.
سپردهگذاری مرکزی، علت اصلی رشد اخیر را ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره الزام استفاده از اطلاعات سجام در ارائه خدمات کارگزاریها اعلام کرد.
بر اساس این ابلاغیه، شرکتهای کارگزاری دیگر مجاز به بهروزرسانی مستقیم اطلاعات مشتریان نیستند و این فرآیند باید صرفاً از طریق سامانه سجام انجام شود.
آمارهای ثبتنام در ماههای گذشته نیز نشان میدهد که از فروردین تا مهرماه ۱۴۰۴، تعداد ثبتنامها و احراز هویتها روندی نوسانی، اما صعودی داشته است.
در مهرماه، رکورد ۲۱۴ هزار و ۱۶۶ ثبتنام جدید به ثبت رسیده که بالاترین رقم در سال جاری محسوب میشود.
در هفته اول آبان، تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین تعداد ثبتنام در سجام را به خود اختصاص دادهاند.